Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е дал "пълно и безрезервно съгласие“ за проверки от Международната агенция за атомна енергия „за неограничен период от време“. Техеран обаче отхвърли американските твърдения и заяви, че не е поемал подобен ангажимент.

Междувременно САЩ временно отмениха санкциите срещу Иран за срок от 60 дни. Решението позволява на Техеран да възобнови износа на петрол до 21 август и е част от договореното около мирния процес. На този фон ООН започна операция за извеждане на стотици кораби, блокирани в Персийския залив.

ООН започва евакуация от Ормузкия проток за 11 000 блокирани моряци

"Пълен мир в региона не е възможен, докато Иран подкрепя въоръжени групировки. Що се отнася до Ормузкия проток, той е международен воден път и според международното право никоя държава няма право да налага такси или да ограничава преминаването през него. Очакваме тези правила да бъдат спазвани и сме убедени, че държавите в региона споделят тази позиция", коментира държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

"Въпросът за нашите ракети не присъства в меморандума и никога няма да бъде предмет на преговори. Ако не разполагахме с ракетите си за самозащита, Израел и Съединените щати щяха да нападнат Иран по същия начин, по който нападнаха Газа, без да проявят милост към никого. Те говорят за човешки права, но това е огромна лъжа", заяви от своя страна президентът на Иран Масуд Пезешкиан.

Редактор: Никола Тунев