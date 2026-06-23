Международната морска организация (ИМО) към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуацията на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток.

Операцията идва след мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци наред конфликт и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света.

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Генералният секретар на ИМО Арсенио Домингес заяви, че евакуацията ще бъде проведена в сътрудничество с държавите от региона и корабната индустрия. „Тази мащабна операция ще бъде проведена в тясно сътрудничество с Иран, Оман, всички други крайбрежни държави в региона, Съединените щати и морската индустрия“, каза Домингес. „Осигурихме необходимите гаранции за безопасност и внимателно проверихме условията за безопасно корабоплаване, за да подкрепим тези операции“, добави той.

Редактор: Цветина Петрова