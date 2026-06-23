Властите в Източна и Западна Либия засилиха репресиите срещу мигрантите и бежанците през последния месец с масови арести, задържания и експулсирания, заяви "Амнести интернешънъл", като обвини ЕС в съучастие в нарушенията, предаде Ройтерс.

Либия, където контролът е разделен между съперничещи си фракции, е основен транзитен маршрут за хора, бягащи от конфликти и бедност към Европа по опасния морски път, откакто през 2011 г. подкрепеното от НАТО въстание свали Муамар Кадафи.

ЕС и неговите държави членки отдавна подкрепят и обучават либийската брегова охрана, която залавя мигранти в морето. Макар че съюзът официално признава само правителството в Триполи, от миналата година Брюксел засили взаимодействието си с конкурентните власти в източната част на страната.

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"Амнести интернешънъл" заяви, че репресиите включват масови арести в много градове, принудителни изселвания и експулсиране на стотици мигранти, включително граждани на разкъсвания от война Судан, без възможност да поискат убежище или да оспорят депортирането си.

Изпълнителният орган на ЕС – Европейската комисия, либийското правителство в Триполи и администрацията в източната част на Либия все още не са коментирали изявлението на "Амнести Интернешънъл". Длъжностни лица от ЕС защитиха сътрудничеството си с Либия, като заявиха, че то помага за спасяването на човешки животи в морето и за ограничаването на незаконния трафик.

В писмо до лидерите на ЕС миналата седмица председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че "продължаващото ангажиране на ЕС с Либия остава незаменимо", като посочи увеличаването на нерегламентираните преминавания към Гърция по маршрута през Източното Средиземноморие.

Миналото лято комисарят по миграцията на ЕС Магнус Брунер посети Източна Либия за преговори с местните власти, но беше експулсиран малко след пристигането си.

Редактор: Цвета Лазаркова