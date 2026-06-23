Премиерът на Литва Инга Ругинене подаде оставка заедно с кабинета си след десетмесечен мандат. Тя ще се върне в правителството като министър на социалните въпроси в новия кабинет, който се очаква да бъде оглавен от Миндаугас Синкявичюс – третият премиер от Социалдемократическата партия след изборите през 2024 г.

Краткото ѝ управление бе белязано от поредица кризи, включително инциденти с контрабанда на балони, нахлувания на дронове, рекордно висок бюджет за отбрана, определен на 5,38% от БВП, уволнение на министрите на културата и на отбраната, съобщи „Евронюз“.

Министър-председателят е нарушавала закона чрез вземането на членове на семейството си по време на официални пътувания до Италия и Ватикана, както и е боравила неадекватно с информацията за изтеклите данни от Центъра за регистри.

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Въпреки това Ругинене определи оставката си като част от „нормалния политически процес“, като каза, че се е очаквало Синкявичюс да поеме поста още миналата година.

Ругинене встъпи в длъжност през август миналата година, след оставката на Гинтаутас Палуцкас вследствие на обвинения в неетични финансови сделки, свързани с кредити, средства от ЕС и бизнес връзки, засягащи него и негови роднини.

Според LRT се очаква президентът Гитанас Науседа да внесе на 25 юни в литовския парламент (Сеймас) кандидатурата на лидера на социалдемократите Миндаугас Синкявичюс. След като Сеймас одобри кандидата на президента, президентът назначава министър-председателя и му възлага да сформира правителство.

Правителството на Ругинене ще продължи да изпълнява задълженията си, докато не бъде сформирано новото правителство.

Редактор: Цвета Лазаркова