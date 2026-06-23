Нашите служби имаха информация за неговото намерение да влезе обратно в България. Това коментира Румен Радев относно появата у нас на Олег Невзоров, замесен в казуса с незаконното строителство във Варна. Премиерът обясни, че въпреки липсата на граничен контрол в Шенген, мъжът е бил прихванат още на границата и пребиваването му е изцяло под наблюдението на Министерството на вътрешните работи и службите.

Той допълни, че Невзоров е бил съпроводен до София, където е дал показания, след което е ескортиран и до Варна за същата цел. Взетото решение той да бъде допуснат обратно в страната е продиктувано от факта, че думите му са изключително важни, за да се стигне до същината на случая с незаконното строителство, стана ясно от обяснението на министър-председателя.

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По темата за евентуален външен натиск Радев припомни, че украинският посланик наистина е търсил контакт с Министерството на външните работи през миналата година, за да поиска повече информация за Невзоров. „Това дали и как е оказвал посланикът на Украйна политическо влияние надявам се да разберем и от показанията на г-н Невзоров”, обясни премиерът. Той бе категоричен, че този казус изобщо не е бил дискутиран с президента Володимир Зеленски по време на кратката им среща в Брюксел, тъй като тя е засягала перспективите за двустранно сътрудничество в енергетиката, икономиката и високите технологии.

Относно евентуален арест на Олег Невзоров Радев внесе яснота за ролята на институциите, като подчерта, че „МВР не обвинява, а може само да задържи за 24 часа”, докато обвиненията и принудителните мерки се налагат единствено от прокуратурата. Той изрази очакване българската прокуратура да вземе своето решение, след като се запознае с всички факти и сведения, които Невзоров дава, и завърши с уточнението, че „аз не мога по никакъв начин да укажа какво трябва да бъде решението на българската прокуратура”.

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