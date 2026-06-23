Потенциалът на всяка една държава вече се измерва с наличието на млади, умни, устремени хора като Вас. Успехите Ви са доказателство, че талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински достижения. С тези думи министър-председателят Румен Радев се обърна към олимпийските отбори на България по природни науки за 2026 г. На официална церемония в Министерския съвет премиерът им връчи националния флаг и пожела успех на отборите и техните ръководители в предстоящите международни олимпиади по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия и астрофизика, география и изкуствен интелект.

„Тук са едни от най блестящите умове на България – хората, които ще създават нови знания, нови технологии, ще дават нови решения за страната и за света“, заяви още министър-председателят Радев. Премиерът изрази своята дълбока признателност към ръководителите на отборите за това, че влагат своята енергия и време в най-важната инвестиция – бъдещето на нашата страна. „Медалите са важни, но още по-важно е, че Вашите възпитаници ни дават надежда за модерното бъдеще на България. Не забравяйте, че имате само една родина, за която си струва да работите и да се борите“, посочи Радев. Министър-председателят пожела на младите хора да бъдат все така устремени и да не забравят, че имат Родина, за която си струва да работят, да творят и да се борят.

Снимка: Правителствен пресцентър

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Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев изрази надежда, че отборите ще успеят да разгърнат максимално потенциала си на предстоящите олимпиади през сезон 2026. „Концентрирайте се върху знанията, върху желанието да се справяте с предизвикателства, да влизате в дълбоките дебри на науката и тогава успехите ще дойдат от само себе си“, обърна се проф. Вълчев към националните ни отбори. Министърът на образованието и науката на свой ред също им пожела успех.

"Олимпиадите са комплексни и освен обикновени математически умения, изискват много дълбоки познания по физика, четене на статии и учебници. Подготовката продължава с години", смята Дамян Иванов, член на Националния отбор по химия.

Редактор: Ралица Атанасова