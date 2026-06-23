Конституционният съд отмени достъпа на Комисията за защита на конкуренцията до трафични данни.

Трафичните данни са техническа информация (метаданни), свързана с осъществяването на електронни комуникации. Те посочват как, кога и къде се е провела една комуникация (телефонен разговор, SMS, имейл или интернет сесия), но не разкриват съдържанието на самото съобщение или разговор.

Делото е образувано през 2025 г. по искане на президента, а докладчик е съдия Павлина Панова. В заседанието са участвали всички 12 конституционни съдии. Решението е прието единодушно, като е подписано със становище от съдия Соня Янкулова.

В разпоредбите – предмет на делото, е предвидено редът за достъп до трафични данни да се използва за целите на разследване и наказване на нарушенията по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Според Конституционния съд по този начин законодателят не се е ограничил в използването на трафичните данни само за преследването на тежки престъпления (каквото е ограничението на чл. 34, ал.2 от Конституцията), а необосновано е разширил тази цел като е надхвърлил допустимите легитимни цели за съхраняване и достъп до трафични данни. Тъй като тежестта на намесата в случая е значителна, като се имат предвид видът, обхватът и възможностите за използване на трафичните данни, не е конституционно допустимо да се разрешава такъв достъп, за да се разследват и наказват административни нарушения.

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Според Конституционния съд ограниченият полезен ефект на въведената в законодателството мярка не оправдава нито нейния широк обхват, нито високия интензитет на засягане на основните права, до който тя води, предвид сериозното навлизане в неприкосновеността на личния живот на гражданите и в неприкосновеността на свободата и на тайната на тяхната кореспонденция.

БТА припомня, че на 23 октомври 2025 г. парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за защита на конкуренцията, свързани с правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). В законопроекта е предвидено и изменение на Закона за електронните съобщения, като се създава възможност при необходимост да бъдат получени от КЗК данни от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги за нуждите и целите на производствата по Закона за защита на конкуренцията. Между първо и второ четене беше прецизирано достъпът да е само до трафичните данни във връзка с IP адреса.

Според „Дойче Веле” органите, които могат да искат достъп до трафични данни за целите на разследването, са:

►Службите за сигурност и МВР - главни дирекции като ГДБОП, ГДНП, ДАНС и разузнавателните служби

►Прокуратурата и разследващите органи - при разследване на тежки умишлени престъпления, за които се предвижда над 5 години затвор

►Съдилищата - за нуждите на конкретни наказателни производства

Редактор: Цветина Петрова