Потребителите скоро ще могат да сравняват цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез специално дигитално приложение, което се разработва от държавата. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на форума WEBIT 2026 в София.

Платформата ще предоставя актуална информация за цените на продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява на гражданите да проследяват в реално време колко струват те в отделните магазини. Идеята е да се улесни сравнението между търговските вериги и да се осигури по-голяма прозрачност за крайните потребители.

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По думите на Якимов държавата не планира да въвежда ограничения върху цените или надценките. Вместо това новият инструмент ще даде възможност на хората сами да следят пазарните нива и да установяват евентуални разминавания между публикуваните и реалните цени на щандовете. „Когато има съществена разлика между обявената и реалната цена, това ще бъде сигнал за възможно изкривяване на пазара“, посочи заместник-министърът.

Освен цените на отделните продукти приложението ще позволява и сравнение на средната стойност на цялата потребителска кошница в различните търговски вериги. Данните ще се базират на информацията, която магазините са задължени по закон да публикуват регулярно.

По време на конференцията Якимов представи и част от икономическите приоритети на правителството. Той подчерта, че България има потенциала да се утвърди като модерна индустриална и технологична икономика и заяви, че страната трябва да бъде възприемана като активен участник в процесите на иновации и развитие, а не като периферна дестинация.

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Заместник-министърът припомни, че към Министерския съвет вече функционира Централно координационно звено за стратегически инвестиции. Целта е да се улесни комуникацията между бизнеса и институциите чрез централизиране на административните процедури, свързани с инвестиционните проекти.

Според него новият механизъм ще съкрати времето за обработка на документите, ще подобри обслужването на инвеститорите и ще създаде по-благоприятна среда за привличане на нов капитал в страната.

Редактор: Цветина Петкова