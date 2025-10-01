256 търговски вериги вече трябва да подават информация за цените към интернет портала „Колко струва”. Целта е потребителите да имат яснота, да могат да сравняват цените, но и по този начин да се бори спекулата от страна на веригите. Порталът е функционален и вече приема данни от търговските вериги.

"Колко струва": Нов интернет портал ни показва цената на голямата потребителска кошница

Към момента обаче има данни само от 2 вериги, обясни в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” Богомил Николов, заместник-председател на Икономическия и социален съвет и изпълнителен директор на „Активни потребители”.

„Имаме една позитивна оценка и една негативна. Към момента функционалността не е особено полезна за мен като потребител. За да си направя сравнение на кошницата с покупки, ще трябва доста да работа с мишката”, обясни Николов.

„Когато има 256 търговци, ще видите, че ножицата в цените може да бъде доста голяма. Инструмент като този сайт ще накара търговците да се съобразяват един с друг”, коментира още Николов.

„Ако хората усетят, че им е полезно, ще започнат да го ползват. А това ще окаже натиск върху търговците”, обясни още той.

