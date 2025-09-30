Снимка: iStock
Очаква се да започне публикуването на данните от страна на веригите
Интернет порталът "Колко струва" вече трябва да е активен от днес. Той е преминал периодът на тестове. Това съобщи в отговор на депутатите от ПП-ДБ премиерът Росен Желязков.
Следва да започне публикуването на данните от страна на веригите. Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г., Комисията за защита на потребителите създаде и поддържа публично достъпен сайт за мониторинг на индивидуалните продажни цени на предлагани за продажба стоки от състава на голямата потребителска кошница. Те са определени от КЗП.
Потребителската кошница остава на стойност 97 лв.Редактор: Цветисиана Костова
