Продуктите в нея са запазили цените си спрямо миналата седмица
Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища сочат, че няма промяна в цената на потребителската кошница спрямо миналата седмица, която е 97 лв. Наблюдава се намаление в цените на едро на някои млечни продукти, както и олиото.
Председателят на комисията Владимир Иванов заяви, че става дума за нормален и спокоен пазар.Редактор: Цветина Петрова
