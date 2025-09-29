Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища сочат, че няма промяна в цената на потребителската кошница спрямо миналата седмица, която е 97 лв. Наблюдава се намаление в цените на едро на някои млечни продукти, както и олиото.

Председателят на комисията Владимир Иванов заяви, че става дума за нормален и спокоен пазар.

Редактор: Цветина Петрова