Изследователи от Италианския технологичен институт в Генуа разработиха мека роботизирана ръка, вдъхновена от октопод. Тя използва изкуствени смукателни елементи със сензори, които ѝ позволяват да „усеща“ предметите и да ги хваща под вода.

Ръката е направена от силикон и е по-гъвкава от традиционните твърди роботи. Вградените сензори отчитат силата и посоката на допира при контакт с даден обект. Проектът е вдъхновен от способността на октоподите да изследват средата си чрез своите пипала и вендузи.

Учените смятат, че технологията може да се използва при подводни операции и в среди, където обикновените роботи се затрудняват.

Редактор: Ина Григорова