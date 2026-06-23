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Вградените сензори отчитат силата и посоката на допира при контакт с даден обект
Изследователи от Италианския технологичен институт в Генуа разработиха мека роботизирана ръка, вдъхновена от октопод. Тя използва изкуствени смукателни елементи със сензори, които ѝ позволяват да „усеща“ предметите и да ги хваща под вода.
Ръката е направена от силикон и е по-гъвкава от традиционните твърди роботи. Вградените сензори отчитат силата и посоката на допира при контакт с даден обект. Проектът е вдъхновен от способността на октоподите да изследват средата си чрез своите пипала и вендузи.
Учените смятат, че технологията може да се използва при подводни операции и в среди, където обикновените роботи се затрудняват.Редактор: Ина Григорова
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