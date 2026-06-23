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Гръцкият военноморски флот е уведомен
Морска мина беше открита в морето в района на северния гръцки град Солун, съобщава гръцката телевизия „Скай”.
Обектът е забелязан вчера сутринта на дълбочина от 28 метра при обход на инфраструктурата на шести кей на пристанището в града.
Военнослужещите, които унищожават рискови обекти в морето (ВИДЕО)
Бреговата охрана незабавно е подала информация към ресорната служба на военноморския флот, допълва медията.Редактор: Мария Барабашка
Източник: Елена Дражева, БТА
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