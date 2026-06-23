Плановете за продажбата на повече от 100 артефакта, извадени от останките на „Титаник“, срещнаха сериозна съпротива от американските власти. Според разсекретени съдебни документи, цитирани от “Асошиейтед прес”, сред предметите, предвидени за търг, са лични вещи на пътници, банкноти, части от обзавеждането на кораба, бронзова статуетка на херувим, златно колие и медальон във формата на сърце.

Компанията RMS Titanic Inc., която притежава изключителните права за издирване и изваждане на артефакти от останките на кораба, за първи път възнамерява да продаде част от колекцията си, пише БТА. Досега всички предмети са били показвани единствено в музеи и пътуващи изложби по света.

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От Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA) обаче смятат, че подобна продажба нарушава поетите от компанията правни ангажименти. Според агенцията близо 5000-те артефакта, извадени от дъното на Атлантическия океан, трябва да останат част от единна колекция и да не бъдат разпродавани поотделно. От RMS Titanic Inc. отхвърлят обвиненията и твърдят, че част от предметите попадат под френска юрисдикция и могат законно да бъдат продадени.

Останките на „Титаник“ бяха открити през 1985 г., а през годините от мястото на корабокрушението са извадени хиляди предмети и части от корпуса на кораба. Опити за продажбата им е имало и преди, но те неизменно предизвикваха остри реакции от съдилища, организации за опазване на културното наследство и близки на жертвите. Легендарният лайнер потъва през април 1912 г. след сблъсък с айсберг по време на първото си плаване към Ню Йорк, като при трагедията загиват над 1500 души.

Редактор: Ралица Атанасова