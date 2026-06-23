Правителството няма да замрази минималната работна заплата на 620,20 евро до 2028 г. Когато започне разглеждането на бюджет 2027 през август на среща на тристранните партньори, ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималното възнаграждения за 2027 година. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти по повод на появили се медийни публикации, че се планира подобна стъпка.

В момента МРЗ е 50% от средната. От догодина ще се изчислява по нова формула. Минималното възнаграждение се изчислява по формула от 2023 г., като преди това се определяше по решение на финансовия министър с подготовката на всеки бюджет. Обвързването на МРЗ със средната заплата предизвиква спорове между синдикати и работодатели и често се появяват предложения тя да започне да се изчислява по нов механизъм. По информация на NOVA още преди встъпването на новата власт синдикати и работодатели почти са постигнали консенсус за новата формула. Стои въпросът какво ще е предложението на правителството сега.

Депутатите приеха вдигането на тавана за външния дълг

Според източници на NOVA кабинетът запазва намерението си да увеличи максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август 2026 г., като той ще остане на това ниво и през 2027 и 2028 г. От 1 август пък се очаква държавните служители по Закона за държавния служител и служителите в съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Предвиденото съотношение между работодател и служител е 80:20. Мярката не засяга служителите на МВР и Министерството на отбраната, които се осигуряват в отделен фонд на Държавното обществено осигуряване. Според указанията възнагражденията на засегнатите служители ще бъдат компенсирани през 2026 и 2027 г., така че нетният им доход да не бъде намален. Очаква се обаче осигурителният им доход да нарасне, което ще се отрази върху бъдещите пенсии, болнични и майчински.

Предвижда се за родените преди 31 декември 1959 г. осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ да бъде 19,8%, разпределена между работодател и служител съответно - 15,8% и 4%. За родените след тази дата, които се осигуряват и в универсален пенсионен фонд, вноската ще бъде 14,8%, от които 11,8% за работодателя и 3% за служителя.

Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март

За фонд „Общо заболяване и майчинство“ вноската остава 3,5%, за фонд „Безработица“ - 1%, а за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ - 0,7%, изцяло за сметка на работодателя. Здравната вноска остава 8%, разпределена в съотношение 6,4% към 1,6%, а вноската за универсалните пенсионни фондове ще бъде 5%, от които 4% ще се поемат от работодателя и 1% от служителя.

От 1 януари 2027 г. ще започне поетапно увеличение на личния дял на държавните служители в осигурителната система до достигане на стандартните съотношения, валидни за останалите работещи.

Днес Националния съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи предложените промени в Кодекса на труда и в този за социално осигуряване. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт разглеждаха 4 законопроекта, внесени като предложения от страна на „Продължаваме Промяната” и „Демократична България”.

Според финансовия министър Гълъб Донев се работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намаляват доходите. По думите му за кабинета е важно да се следва правилото да се спазват основните принципи в трудовото и осигурителното законодателство и да се гарантира баланс между правата на всички служители и работодатели. „Затова предложения, които на пръв поглед изглеждат справедливи, но реално водят до намаляване на доходи или загуба на права, са неприемливи. Кратка бележка по темата за осигуровките на държавните служители - работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отменяме права и без да намаляваме доходи. Това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще вървят преговори със социалните партньори”, посочи Донев.

Припомняме, че официална информация около план-сметката на държавата се очаква в сряда.