Депутатите приеха вдигането на тавана за външния дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Промените бяха приети със 136 гласа „за”. „Против” гласуваха един народен представител от „Прогресивна България”, 21 от „Демократична България”, 13 от „Продължаваме Промяната” и 9 от „Възраждане”. „Въздържал се” гласуваха всички от ГЕРБ-СДС.

Снимка: Мариана Торманова, NOVA

Така ще се приложат промени в Удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

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Според опозицията обаче управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3.8 млрд евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2.1 млрд. евро.

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До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители нито ги е обявило публично.

Редактор: Станимира Шикова