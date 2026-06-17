Снимка: iStock
-
„Край на безобразните обществени поръчки“: Радев представи системата СИГМА
-
След дебатите в ЕП: Гласуват напредъка на пет страни от Западните Балкани по пътя им към ЕС
-
Германският канцлер подари фланелка с номер 47 на Доналд Тръмп
-
Срещата Тръмп–Зеленски вдъхна надежди за край на войната в Украйна
-
Кабинетът ще предложи временно изпълняващ председател на Държавна агенция „Разузнаване”
-
Избират изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба
Предложението е на „Прогресивна България“
Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно в парламента. Предложението беше на „Прогресивна България“.
Така основната депутатска заплата остава фиксирана - 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на три средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие. През март тази година то е 1412 евро.
Най-много в Европа: Българските депутати взимат близо 7 пъти минималната заплата
Народните представители ще обсъдят и спирането на автоматичната им индексация на всеки три месеца.
Последвайте ни