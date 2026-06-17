Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно в парламента. Предложението беше на „Прогресивна България“.

Така основната депутатска заплата остава фиксирана - 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на три средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие. През март тази година то е 1412 евро.

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Народните представители ще обсъдят и спирането на автоматичната им индексация на всеки три месеца.