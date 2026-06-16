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Единствено у нас те се преизчисляват на всеки три месеца
Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава.
Според публикувани данни заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз.
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Сравнението с други европейски държави показва значително по-ниски съотношения. В Румъния депутатските възнаграждения са около 2,7 пъти по-високи от минималната заплата, която същевременно е по-висока от българската и достига близо 800 евро. В Испания народните представители получават около 2,5 пъти минималното възнаграждение, във Франция съотношението е около 4 към 1, а в Германия - около 5 към 1.
Къде е България на „картата” на минималните заплати в ЕС
Данните пораждат въпроси доколко възнагражденията на политиците следва да бъдат обвързани с жизнения стандарт на населението и икономическите резултати на страната. Никъде в Европа дистанцията между минималната заплата и депутатското възнаграждение не е толкова голяма, колкото в България.
Допълнителен предмет на обществен дебат е механизмът за актуализация на депутатските заплати. Докато в повечето европейски държави подобни възнаграждения се индексират веднъж годишно, в България те се преизчисляват на всеки три месеца въз основа на средната работна заплата в обществения сектор.
Какви ще бъдат заплатите на новите лица във властта
Наскоро парламентът реши временно да замрази възнагражденията на нивата от март, но според текстовете в бюджетната рамка механизмът за бъдещо увеличение остава в сила. Окончателното решение ще стане ясно при разглеждането на редовния държавен бюджет.Редактор: Цветина Петкова
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