Дания отвори отново посолството си в Техеран повече от три месеца след временното му затваряне заради влошената ситуация със сигурността в региона на Близкия изток. Това съобщиха от датското външно министерство.

„С оглед на подобрената ситуация със сигурността в Иран посолството в Техеран отваря отново врати“, посочиха от дипломатическата служба на страната. От ведомството уточниха, че датският посланик в Иран е подновил работа в сградата на мисията на 19 юни.

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Дания затвори временно дипломатическото си представителство на 10 март заради опасения, свързани със сигурността в Иран и напрежението в региона. Решението беше част от предпазните мерки, предприети от редица европейски държави.

Подобна стъпка вече предприе и Италия. Посолството на страната в Техеран, което също остана затворено повече от три месеца, възобнови дейността си на 19 юни, което се приема като знак за постепенно нормализиране на условията за работа на чуждестранните дипломатически мисии в иранската столица.

Редактор: Ралица Атанасова