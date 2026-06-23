Победителката от „Евровизия“ DARA вече няма да участва в музикалния фестивал Dream Fest, който ще се проведе на 23 юли в Баку, Азербайджан. Решението идва след силна обществена реакция срещу участието ѝ в събитието, съобщи сайтът Eurovision Fun.

Българската певица първоначално беше обявена сред главните звезди в програмата в първия ден на фестивала. Решението ѝ да участва обаче бързо предизвика критики, тъй като в състава са включени и няколко руски изпълнители, обвинявани в публична подкрепа за руската инвазия в Украйна. Сред тях са Ани Лорак, Джиган, Artik & Asti, Егор Крид, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу, като много от тях са участвали и в конкурса „Евровизия“. За водеща на фестивала беше обявена Регина Тодоренко.

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Съобщението за участието на DARA предизвика незабавни реакции в социалните мрежи. Украински потребители и фенове на „Евровизия“ изразиха разочарование от решението ѝ да се появи на събитие с изпълнители, свързвани с руската музикална индустрия, на фона на продължаващата война в Украйна.

Според последната информация DARA е решила да се оттегли от Dream Fest и няма да пее на 23 юли. Фестивалът, който ще се проведе от 23 до 26 юли в комплекса Sea Breeze Resort в Баку, все пак ще се състои по план. Организаторите обявиха състав от над 50 изпълнители от различни държави.

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Редактор: Мария Барабашка