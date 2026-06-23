След тежките криминални новини от последните дни - на фокус поставяме сигурността в центъра на столицата. Докога „познатите” на полицията ще се разминават с леки наказания? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачът Суни Данаджъ,политологът Андрей Велчев и имунологът Анрей Чорбанов.

Втората тема в предаването направи крачка в бъдещето с Консултативния съвет от роботи, който свиква министърът на иновациите.

Редактор: Ина Григорова