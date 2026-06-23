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„Пресечна точка”: За предстоящите президентски избори и за туристическия сезон
Коментира на Суни Данаджъ, Андрей Велчев и Анрей Чорбанов
След тежките криминални новини от последните дни - на фокус поставяме сигурността в центъра на столицата. Докога „познатите” на полицията ще се разминават с леки наказания? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачът Суни Данаджъ,политологът Андрей Велчев и имунологът Анрей Чорбанов.
Втората тема в предаването направи крачка в бъдещето с Консултативния съвет от роботи, който свиква министърът на иновациите.
Редактор: Ина Григорова
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