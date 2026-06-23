Film Independent, организацията с нестопанска цел, която продуцира наградите Spirit Awards, и Redford Center учередяват нова награда, кръстена на легендарния актьор и продуцеднт - благодетел на независимото кино Робърт Редфорд.

Наградата „Робърт Редфорд за екологична визия“ има за цел да отличи „художествени филми и телевизионни произведения, които разглеждат екологични проблеми чрез креативност и възможности“. Наградата ще признае „единствено произведение, избрано от квалифицирани американски наративни телевизионни и филмови произведения, които се пресичат с екологични теми“, съобщават от Film Independent. Филмите трябва да изследват даден екологичен проблем. Също така лентите могат да бъдат фокусирани върху главен герой, който се занимава с екологични теми.

Робърт Редфорд - наследството на един истински филантроп и еколог, изгубил най-ценното в живота си (СНИМКИ)

„Развълнувани сме да си партнираме с Redford Center, за да стартираме наградата „Робърт Редфорд“ за екологична визия, отбелязвайки силата на независимите режисьори да вдъхновяват надежда и реални действия чрез разказване на истории“, каза Шон Дейвис, изпълнителен продуцент на наградите Film Independent Spirit Awards . „Тази награда е в съответствие с нашата мисия да подкрепяме смели, иновативни гласове, които предизвикват и предефинират начина, по който се ангажираме с най-належащите проблеми в света", подчерта той.

Джил Тидман, изпълнителен директор на Redford Center, каза, че Редфорд „силно е вярвал в силата на разказването на истории да променя начина, по който хората виждат света, и е подкрепял независимите режисьори, достатъчно смели, за да вдъхнат живот на тези истории". "Той повдигна на преден план пренебрегваните гласове и е насочил вниманието към неотложни проблеми. Тази награда почита неговото наследство, като признава изключителното разказване на истории, което задълбочава разбирането ни за екологичните предизвикателства, като същевременно вдъхновява за действие. Във време, когато екологичните предизвикателства редовно стават част от ежедневието, независимите режисьори са жизненоважни гласове, които помагат на публиката да си представи по-устойчиво бъдеще", допълни Тидман.

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Екологичните каузи бяха огромна част от дейността на големия Редфорд. Той посвети живота си както на независимото кино, така и на опазването на природата, проблемите на климата и с голяма любов полагаше грижа за опазването на щата Юта от унищожаването на околната среда.

Редфорд е основател и на института "Сънданс", който е ангажиран с подкрепа на независимото кино и чиято мисия прераства в създаването на фестивала "Сънданс".