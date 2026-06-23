Турист прескочи предпазна ограда и влезе във водите над водопада Игуасу в опит да извади изпуснат мобилен телефон. Инцидентът е станал в събота от бразилската страна на една от най-популярните природни забележителности в Южна Америка, в района на град Фос ду Игуасу, съобщи Fox News.

Видеоклипове, заснети от посетители, показват как мъжът се спуска към реката само на метри от мястото, където бурните води се устремяват към стръмните водопади. Въпреки опасността той успял да намери телефона си и невредим да се върне обратно на пешеходната алея.

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След случилото се туристът е бил спрян от пожарникари, които дежурят на място, и е бил изведен от района. Правилата на обекта категорично забраняват на посетителите да пресичат, изкачват или сядат върху предпазните съоръжения. При изгубени вещи туристите трябва да сигнализират на аварийните служби, които преценяват дали предметът може да бъде изваден безопасно.

Случаят не е прецедент. През януари турист от аржентинската страна на водопадите преминал защитните ограждения, за да прибере отнесена от вятъра шапка. Месец по-късно посетители заснели мъж, който вдига бебе над предпазните бариери за снимка.

Редактор: Ралица Атанасова