Отказът на Румен Радев да подкрепи нови санкции срещу Русия предизвика реакции в обществено-икономическия живот. От какво е продиктувано това решение коментират политологът Цветанка Андреева и политикът Кузман Илиев в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS.

Андреева смята, че Радев е защитил руската позиция, като са положени усилия да това да бъде определено като защита на българския интерес. Тя подчерта, че биографията на руския патриарх Кирил е „доста скандална”.

Румен Радев: Няма да допуснем санкции срещу Русия, които да рефлектират върху българската икономика

Илиев е на мнение, че в дискусията за санкциите срещу Кирил стои и отношението към православието. Според него Радев говори на хората, които не мразят Русия, нито Украйна, а и са против войната. По негови думи „за нас православието е идентичност”.

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Редактор: Цветина Петрова