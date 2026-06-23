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Цветанка Андреева и Кузман Илиев коментираха отношението срещу патрирах Кирил
Отказът на Румен Радев да подкрепи нови санкции срещу Русия предизвика реакции в обществено-икономическия живот. От какво е продиктувано това решение коментират политологът Цветанка Андреева и политикът Кузман Илиев в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS.
Андреева смята, че Радев е защитил руската позиция, като са положени усилия да това да бъде определено като защита на българския интерес. Тя подчерта, че биографията на руския патриарх Кирил е „доста скандална”.
Румен Радев: Няма да допуснем санкции срещу Русия, които да рефлектират върху българската икономика
Илиев е на мнение, че в дискусията за санкциите срещу Кирил стои и отношението към православието. Според него Радев говори на хората, които не мразят Русия, нито Украйна, а и са против войната. По негови думи „за нас православието е идентичност”.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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