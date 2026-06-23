Кристиано Роналдо стана първият футболист, отбелязал гол на шест Световни първенства, след като се разписа за Португалия срещу Узбекистан на Мондиал 2026. Двубоят се играе в момента в Хюстън.

41-годишният капитан на тима беше точен в шестата минута, когато вкара от близко разстояние в близката греда след остро центриране отдясно на Жоао Кансело.

Меси стана голмайстор №1 в историята на всички световни първенства

Той има общо девет гола на турнирите през 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 година. Първият дойде преди малко повече от 20 години с дузпа срещу Иран.

Роналдо играе 24-ия си мач на Световното първенство и заедно с капитана на Аржентина Лионел Меси участват на рекорднен шести Мондиал. Меси има рекордните 28 мача и постави рекорд по голове в понеделник - 18 от 2006 година насам. Но Меси не успя да се разпише на Мондиал 2010.

Исторически постижения, емоционални моменти и една щастлива майка на Световното по футбол

Освен това Кристиано Роналдо стана вторият играч над 40 години, който отбеляза гол в мач от Световното първенство. 41-годишният португалец изостава само от камерунеца Роже Мила. На 42 години той отбеляза гол срещу Русия (1:6) на Световното първенство през 1994-а.

Португалският нападател Кристиано Роналдо се изкачи на трето място по брой участия на Световното първенство. Той има 24 двубоя и изпревари италианеца Паоло Малдини и се изравни с германеца Мирослав Клозе. Само аржентинецът Лионел Меси (28) и германецът Лотар Матеус (25) имат повече мачове в историята на турнира.

Редактор: Никола Тунев