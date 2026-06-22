Исторически постижения, емоционални моменти и една щастлива майка в поредния ден на Световното първенство. Испания стигна до първа победа на Мондиала, Египет оглави групата си, а приказката на дебютанта Кабо Верде посрещна нов герой.

Европейският шампион разгроми Саудитска Арабия с 4:0. Младата звезда Ламин Ямал отбеляза първия си гол на Световни финали.



Драмата в тази група се разрази между Уругвай и Кабо Верде, а сблъсъкът беше предшестван от трогателен момент. След като не успя да присъства на историческия първи мач на „сините акули” заради непосилни за покриване разходи към визата си за САЩ, майката на 40-годишния вратар Возиня беше допусната на американска земя.

Снимка: БГНЕС



„Благодаря на всички хора, които помогнаха това да се случи. А за отбора на Кабо Верде - бъдете смели и силни, момчета! Целувки на вас”, каза Ана Кандида Евора, майката на Возиня.



Пожеланията окрилиха островитяните. Кевин Ленини записа името си в историята с дебютния гол за нацията, а Кабо Верде ликува след зрелищно 2:2 с Уругвай.



В група „G” протест на иранци срещу режима в страната предшества срещата между Иран и Белгия, завършила при нулево равенство.



„Играем за всички наши сънародници по целия свят. Независимо от идеологията и предпочитанията им, ние искаме да ги направи щастливи”, каза футболистът Алиреза Джаханбахш.

В другия мач от групата Египет мечтае за първо класиране на елиминации. С помощта на Мохамед Салах „фараоните” надделяха с 3:1 над Нова Зеландия за първия си триумф на световни финали в 5-ото си участие.



„За някои това може и да изглежда като обикновена победа, но за всички египтяни е специален момент, защото това е първата ни победа изобщо на Световно първенство”, каза капитанът на Египет Мохамед Салах.

Празненствата за фенове и футболисти продължиха и извън стадиона.

Редактор: Ина Григорова