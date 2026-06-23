„Прогресивна България“ излезе с предложение за прогресивен данък върху имотите. Предвижда се при първи имот да се прилага стандартна данъчна оценка, но за всеки следващ, който купуваме, тя постепенно да нараства. Според председателя на Бюджетната комисия в парламента Константин Проданов така ще се охлади пазарът на недвижими имоти, който ги прави недостъпни за голяма част от младите хора.

„Има механизми в действащата система, които могат да бъдат използвани. Те могат да се променят, да се коригират, да се изпробват и ако не дадат резултат, тогава да се премине към друг режим за определяне на данъчната ставка", коментира в предаването „Пресечна точка” Мартина Петкова, правен съветник по недвижими имоти и кредитен консултант.

Тя обясни, че в момента данъчната основа се ползва първо за плащане на местен данък за придобиване, а след това за определяне на годишния данък. Данъчната основа зависи от вида строителство на имота – дали е стоманобетонова конструкция, ЕПК, панелна или паянтова конструкция. След това има коефициенти, които също се вземат предвид – височина, инфраструктура, местоположение и т.н. „В крайна сметка всичко това се умножава по площта на имота. И то не само по чистата площ, а и по общите части", обясни Петкова.

„Законът казва, че може да бъде определена данъчна ставка от 0,1 до 4,5 промила от данъчната оценка на един имот. Например в София тя е 1,875 промила. Тоест има накъде този промил да се увеличи. Не е необходимо да се променя самата данъчна основа или да се въвежда прогресивен данък за второ, трето, пето или десето жилище", смята Петкова.

За прогресивното облагане на база брой имоти, трябва да има обща система. Такава обаче към днешна дата няма. А за създаването ще е необходимо време, обясни експертът.

Освен това прогресивното облагане би засегнало повече хората от средната класа и тези с по-нисък доход, смята Петкова.

„Например човек със сериозен доход и финансови възможности закупува имот 350 квадратни метра в центъра на София или в някой от по-престижните квартали, където цената на квадратен метър вече е над 6000 евро. Неговата данъчна основа би била една. Същевременно имаме друг човек, който притежава гарсониера от 40–50 квадратни метра, и в същото време е наследил имоти в други градове и населени места. Според мен трябва да има комплексен подход. Не само броят на имотите, а и квадратурата, населеното място, в което се намира имотът, както и начинът на придобиване, който е много съществен”, коментира Петкова.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова