Правителството обмисля въвеждане на повишаваща се ставка на данък имоти в зависимост от броя имоти, които човек притежава. Това заяви пред журналисти депутатът от "Прогресивна България" и председател на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов.

"Първият имот и сега е със стандартна ставка. В момента и за втория така или иначе е малко по-висока. Предлага се трети и четвърти евентуално също да имат малко по-висока данъчна ставка, така че да се насърчи преди всичко покупката на имоти с цел живеене, а не толкова с цел спекулация", обясни Проданов. По думите му в момента има такива тенденции.

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Като предизвикателство той определи това, че за да работи ефективно тази система, е необходимо да има свързаност между отделните регистри, кадастри и информационни системи, което на този етап все още не е факт.

"Това е технически въпрос, който също трябва да бъде изчистен. На този етап само генерално сме предложили идеята за обсъждане. Техническите детайли предстои да се уточняват", добави Проданов.

Депутатът бе категоричен, че от "Прогресивна България" не целят да "ударят" никого, а да има по-голяма справедливост.

Редактор: Цвета Лазаркова