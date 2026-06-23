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Инициативата е част от oбразователна програма на Висшия съдебен съвет
Ученици влязоха в ролята на магистрати от Софийската градска прокуратура и решаваха различни казуси, свързани с проблемите от ежедневието им. Представители на 13 училища получиха и награди за своите творби от конкурс на тема „Темида в днешно време”.
"Аз съм един от прокурорите, които ще участват в съдебното дело и ще представят Прокуратурата на Република България. Основната част от подготовката ми беше да препрочета казуса, като се опитах максимално да вникна в него и да анализирам представените становища", каза Емил Маджаров от 18. СУ „Уилям Гладстоун”, гр. София.
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"Моята роля днес е от съдийския състав и ще въдворим ред. Аз участвам за втори път и за втори път се вълнувам изключително много, че днес съм част от този процес”, каза Дара Петрова от ПГВМСС „Св. Георги Победоносец”, гр. Костинброд.
Съдебният процес с участието на ученици беше разделен на две части.
"Най-напред, представители на Съда се срещат с ученици, които са на прага на 14 или 16 години, за да им разкажат какви са отговорностите ако се случи с тяхно участие някакво провинение. Втората част е с инсценировка на съдебен процес - нещо, което е за по-активните, участващи в различни роли - адвокати, съдии, прокурори, разбира се и подсъдим", заяви директорът на 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов.
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"Темите са свързани с ежедневието на подрастващите - с агресията, която за съжаление зачести в обществото ни, разпространението на наркотични вещества и тяхната употреба. Наблягаме най-вече на наказателната отговорност", заяви координаторът на програмата Капка Милева от Софийската градска прокуратура.
"Много е важно да има повече такива програми, тъй като хората, които имат желание да се занимават с тази професия, получават реална представа как се провеждат процесите", допълни Петя Вацева от 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов”.
12 години програмата работи. И изглежда - не напразно.
Стажант-репортер: Ивайла ВъбрановаРедактор: Никола Тунев
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