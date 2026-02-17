Болницата в Благоевград проведе мащабно учение за реакция и действия при бедствени ситуации. Разигран беше сценарий с тежка катастрофа в тунел „Железница“ с 15 пострадали, четирима от които тежко.

Директорът на лечебното заведение обясни, че в такива ситуации с масов травматизъм трябва да се действа по точни алгоритми и стандарти, а здравната система - по протоколи на западноевропейските държави.

"Независимо каква е ситуацията - дали се касае за пътнотранспортно произшествие, пожар в обществена сграда, или за терористичен акт - в крайна сметка по-голямата част от пострадалите чрез звената на Спешна медицинска помощ попадат в едно или няколко здравни заведения за лечение. Тоест участието на системата на здравеопазването е основополагащо, когато се касае за събитие с масов травматизъм", обясни д-р Димитър Димитров.

