-
Димитър Бербатов: Искам да помогна с идеи и предложения на спорта в България
-
„Историите на Мария Йотова”: Четири години война през очите на три украински жени
-
Христиана Тодорова - за силата и новите предизвикателства в спорта и живота
-
Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната
-
Спортни новини (01.03.2026 - обедна)
-
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
-
Рене Карабаш за номинацията за наградата „Букър” и пътя на романа „Остайница”
Разигран беше сценарий с тежък инцидент в тунел „Железница“
Болницата в Благоевград проведе мащабно учение за реакция и действия при бедствени ситуации. Разигран беше сценарий с тежка катастрофа в тунел „Железница“ с 15 пострадали, четирима от които тежко.
Директорът на лечебното заведение обясни, че в такива ситуации с масов травматизъм трябва да се действа по точни алгоритми и стандарти, а здравната система - по протоколи на западноевропейските държави.
Мащабно учение: Симулация на верижна катастрофа на „Тракия”
"Независимо каква е ситуацията - дали се касае за пътнотранспортно произшествие, пожар в обществена сграда, или за терористичен акт - в крайна сметка по-голямата част от пострадалите чрез звената на Спешна медицинска помощ попадат в едно или няколко здравни заведения за лечение. Тоест участието на системата на здравеопазването е основополагащо, когато се касае за събитие с масов травматизъм", обясни д-р Димитър Димитров.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни