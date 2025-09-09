Морска аварийно-спасителна операция разиграват на пристанището в Бургас. Операцията е част от съвместното учение „Аспарух 2025”, в което действия ще координират десет държавни и неправителствени институции.

В рамките на учението се разиграват сценарии за спасяване на бедстващи хора в открито море и овладяване на последствията от морски инцидент.

Провеждането на морска аварийно-спасителна операция е в съответствие с „Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване“.

Започва учението „BULGARIA 2025": Участниците ще тестват реакции при кризисни ситуации

В учението действия ще координират МВР, Районна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението”, Главна дирекция „ Гранична полиция”, Дирекция „Националната система 112“, Министерство на отбраната, Военноморски сили, Министерство на транспорта и съобщенията, Морски спасително-координационен център, Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт Българския, БЧК и Центрове за спешна медицинска помощ.

Снимка: Елена Танева, NOVA

Обучението включва отработване на действия по спасяване на пострадали при морски инциденти, оказване на първа помощ, евакуация, триаж и психологическа подкрепа.

Снимка: Елена Танева, NOVA

Учението „Аспарух 2025“ следва примера на вчерашното национално учение за управление при извънредни ситуации „България 2025“, което беше открито от министъра на вътрешните работи Даниел Митов и заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска на летището в Ерден, община Бойчиновци.

Репортер: Елена Танева