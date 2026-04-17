Румънецът, причинил катастрофа на автомагистрала „Струма“ с четирима пострадали, остава в ареста, съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Припомняме, че около 8 ч. в сряда на автомагистрала „Струма“ обвиняемият управлявал товарен автомобил в посока към гр. София. Водачът нарушил правилата за движение, като се ударил в задната част на спрял в крайната дясна лента лек автомобил. При инцидента тежко пострадаха четирима души - две жени на 39 и 41 години и две деца на 11 и 1 г.

На 15 април с постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил 25-годишният гражданин на Румъния беше привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на повече от един човек, предаде кореспондентът на БТА в града Ярослав Ставрев.

