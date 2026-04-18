Тита е запомняща се и ярка, не се страхува от експериментите и не се вълнува от коментарите, а новата ѝ песен "Мило мое" вече е тук. Тя сподели в ефира на "Събуди се", че песента е готова още преди година, но е чакала своя момент. Видеото също е заснето преди година. "Търсех звученето, което искам", сподели Тита и допълни, че през това време непрекъснато е променяла по нещо.

Тита разказа, че песента е за токсичните отношения - "една история, разказана по по-красив начин". И допълни, че с нея е искала да изрази по-нежни емоции.

Тита - отново на сцена и отново провокира с песен

Певицата каза, че не може да бъде рамкирана в определен стил.

Тита призова хората да гласуват и каза, че очаква висока избирателна активност. „Бъдещето е в нашите ръце, държавата зависи от нас”, сподели тя.

