Симфониета Враца събира музиканти от близо 20 държави и се превръща в културен център с международно значение в Северозападна България. Артисти от Европа, Азия и Америка избират града за свой дом, обединени от музиката и възможността за развитие.

Сред тях е японската арфистка Мицуми Окамото, която изминава близо 10 хиляди километра от град Каназава, за да стане част от оркестъра. Тя споделя, че е била приятно изненадана от топлото отношение на хората във Враца и подкрепата, която е получила още при първите си дни в България. След обучение в Токийския университет за изкуствата и професионален опит в страни като Франция, Швейцария и Германия, тя избира именно Враца за следващата стъпка в кариерата си. По думите ѝ, за Симфониетата научава от българска цигуларка, която я насочва към оркестър, събиращ млади музиканти от цял свят с високо ниво, енергия и страст към музиката.

В основата на трансформацията стои диригентът и директор Христо Павлов. Преди години той поема състава, който тогава е бил с намален брой музиканти и в затихващо състояние. С усилия и ясна визия Павлов успява да възроди оркестъра, който днес наброява над 70 изпълнители.

Част от международния състав е и американският тромпетист Доналд Крийч, бивш музикант от Военноморския оркестър на САЩ. Той споделя, че е избрал да напусне военната кариера и да се посвети на музиката в по-свободна среда, каквато намира във Враца.

Испанският тромбонист Хорхе Нието също попада в града случайно, но решава да остане. За него Европа е мястото, където се чувства най-близо до себе си, а Симфониета Враца му дава възможност да продължи развитието си.

През годините оркестърът е работил и с утвърдени музиканти от световна величина, включително солисти от La Scala и концертмайстори от Vienna Symphony Orchestra.

Според Христо Павлов ключът към успеха е постоянството и стремежът към развитие. Той подчертава, че първата и най-важна стъпка е музикантите да стават все по-добри – както индивидуално, така и като част от екип.

Повече гледайте във видеото.