Неврохирург от Бургас и медицинска сестра от Русе обединиха усилия в необичаен проект – песен, посветена на драматичното ежедневие на българските медици. Парчето, озаглавено „Секундата е много“, беше представено дни преди Световния ден на здравето.

Идеята за песента идва от медицинската сестра Надежда Славова, която съчетава работата си в здравеопазването с музикална кариера. Тя открива текста в социалните мрежи – написан от нейна колежка от Бургас – и решава да го превърне в песен. За дуетен партньор избира неврохирурга д-р Светослав Тодоров.

По думите на д-р Тодоров, заглавието „Секундата е много“ отразява напълно реалността в операционната зала. В неговата работа дори една секунда може да бъде решаваща – за спиране на кръвоизлив, възстановяване на сърдечен ритъм или спасяване на човешки живот. Именно затова той приема поканата да се включи в проекта, макар първоначално да има колебания дали е редно практикуващ лекар да излиза на музикалната сцена.

Надежда Славова споделя, че текстът веднага я е докоснал и я е вдъхновил да създаде музиката. Според нея всяка секунда е ценна, защото може да бъде моментът, в който се спасява живот – послание, което стои в основата на песента.

Макар да не е професионален изпълнител, д-р Тодоров има интерес към музиката още от детството си, когато е изучавал народно пеене. Днес той приема участието си в проекта като възможност да предаде емоцията и реалността на лекарската професия.

Реакциите към „Секундата е много“ са силно емоционални. По думите на неврохирурга много хора споделят, че са се разплакали, слушайки песента. Пациентите разпознават собствените си преживявания, а медиците – усилията и отдадеността, които влагат всеки ден.

Въпреки положителния отзвук, д-р Тодоров е категоричен, че музиката няма да измести медицината в живота му. Той определя лекарската професия като свой осъзнат избор и подчертава, че именно тя остава неговият път.

Повече гледайте във видеото.