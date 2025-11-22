В свят, в който изкуственият интелект вече пише, композира и мисли вместо нас, една българска песен избира да му отговори – не с електронни звуци, а с мелодичен блус, който подчертава контраста между технологиите и човешкото усещане.

Актьорът и преподавател Валентин Гиясбейли, баща на шест деца, е един от създателите на песента "Век на изкуствен интелект" и участва в клипа заедно с две от децата си – Пресиан и Калия. Той е вдъхновен от желанието да покаже как технологиите могат да се срещнат с човешкия талант и сърце.

„Това беше идея на Таня Желязкова – Тея, която написа текста и спечели проект за реализация към Музикаутор“, разказа Валентин. Музиката е дело на Петър Попов, а изпълнението – на Яна Галинова. Резултатът провокира у него не само професионален интерес, но и желание да даде пример на децата си как естественият и изкуственият интелект могат да съжителстват.

Първият български AI инфлуенсър вече пее

Клипът проследява истории от различни поколения – учители, родители и ученици – като показва реални житейски ситуации, в които героите се справят… без интернет. Валентин споделя, че заснемането е било изключително забавно и вдъхновяващо за всички участници.

За Пресиан и Калия участието в проекта е не просто забавно, но и е възможност да преживеят лично идеята на песента. „Беше ми много интересно, много ново“, разказа Калия. „Разхождаме се в гората, стъмва се, студено е, трябва да запаля огън… и търся решение“, допълни Пресиан.

Това, което прави преживяването наистина специално, е начинът, по който се събужда креативността у децата.

„Децата са най-креативните същества на планетата – стига да им покажеш възможностите и да ги насърчиш да опитват. Любопитството се включва естествено и така те намират своя път“, обясни Валентин.

Снимка: Мари Харитова, NOVA

Дори най-малките вече общуват с изкуствения интелект и имат ясна позиция за него. „Да, понякога греши. Веднъж го попитах кога е роден Левски за проект и не ми отговори правилно", сподели Дилмана.

Докато по-малките тепърва опознават AI, по-големите го използват вече уверено. „Страшен помощник е, ако знаеш как да го използваш“, каза Пресиан. „Да, със сигурност съм научила как да работя с него, така че да ми носи полза“, добави Калия.

Валентин обобщава урока от опита на семейството: „Изкуственият интелект е инструмент. И като всеки инструмент – трябва да бъде настроен правилно и използван от човек, който знае как.“

Разбира се, попитахме и изкуствения интелект какво мисли за песента, посветена на него, а той отговори: „Да, харесва ми, защото песента утвърждава надеждата, че въпреки намесата на изкуствения интелект, ние оставаме хора и продължаваме да решаваме същите проблеми."

Повече гледайте във видеото.