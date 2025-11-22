Снимка: Мари Харитова, NOVA
-
„Непознатите земи": По следите на викингите в сърцето на Скандинавия
-
Роботът Фраски: Как високотехнологичен помощник помага на лозята в Италия
-
НАСА показа нови изображения на междузвездна комета, по-стара от Слънчевата система
-
Във Великобритания използват виртуална реалност, за да обучават инструктори и бъдещи шофьори
-
Папата получи като подарък американска бира с името Da Pope (ВИДЕО)
-
Продадоха за 12,1 млн. долара тоалетна от чисто злато (ВИДЕО)
Валентин Гиясбейли е един от създателите на песента и участва в клипа заедно с две от децата си
В свят, в който изкуственият интелект вече пише, композира и мисли вместо нас, една българска песен избира да му отговори – не с електронни звуци, а с мелодичен блус, който подчертава контраста между технологиите и човешкото усещане.
Актьорът и преподавател Валентин Гиясбейли, баща на шест деца, е един от създателите на песента "Век на изкуствен интелект" и участва в клипа заедно с две от децата си – Пресиан и Калия. Той е вдъхновен от желанието да покаже как технологиите могат да се срещнат с човешкия талант и сърце.
„Това беше идея на Таня Желязкова – Тея, която написа текста и спечели проект за реализация към Музикаутор“, разказа Валентин. Музиката е дело на Петър Попов, а изпълнението – на Яна Галинова. Резултатът провокира у него не само професионален интерес, но и желание да даде пример на децата си как естественият и изкуственият интелект могат да съжителстват.
Първият български AI инфлуенсър вече пее
Клипът проследява истории от различни поколения – учители, родители и ученици – като показва реални житейски ситуации, в които героите се справят… без интернет. Валентин споделя, че заснемането е било изключително забавно и вдъхновяващо за всички участници.
За Пресиан и Калия участието в проекта е не просто забавно, но и е възможност да преживеят лично идеята на песента. „Беше ми много интересно, много ново“, разказа Калия. „Разхождаме се в гората, стъмва се, студено е, трябва да запаля огън… и търся решение“, допълни Пресиан.
Това, което прави преживяването наистина специално, е начинът, по който се събужда креативността у децата.
„Децата са най-креативните същества на планетата – стига да им покажеш възможностите и да ги насърчиш да опитват. Любопитството се включва естествено и така те намират своя път“, обясни Валентин.
Снимка: Мари Харитова, NOVA
Дори най-малките вече общуват с изкуствения интелект и имат ясна позиция за него. „Да, понякога греши. Веднъж го попитах кога е роден Левски за проект и не ми отговори правилно", сподели Дилмана.
Докато по-малките тепърва опознават AI, по-големите го използват вече уверено. „Страшен помощник е, ако знаеш как да го използваш“, каза Пресиан. „Да, със сигурност съм научила как да работя с него, така че да ми носи полза“, добави Калия.
Валентин обобщава урока от опита на семейството: „Изкуственият интелект е инструмент. И като всеки инструмент – трябва да бъде настроен правилно и използван от човек, който знае как.“
Разбира се, попитахме и изкуствения интелект какво мисли за песента, посветена на него, а той отговори: „Да, харесва ми, защото песента утвърждава надеждата, че въпреки намесата на изкуствения интелект, ние оставаме хора и продължаваме да решаваме същите проблеми."
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни