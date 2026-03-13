Певецът Дамян Попов изненадва публиката си с нова музика, театрални проекти и планове за турне из страната. В рубриката “Предизвиквам те” изпълнителят разказа за най-новата си песен „Слушай сърцето“, вдъхновена от вечната дилема - разум или чувства.

„Това е една лична изповед. В текста поставям въпроса дали да слушаш сърцето или разума, защото много често те не се припокриват“, сподели Попов. По думите му песента е особено лична, тъй като за първи път от близо десет години е написал текста сам. Видеоклипът към нея е заснет в черно-бяло, за да може „всеки зрител сам да оцвети емоцията и посланието“.

Освен новата песен певецът се готви и за ново концертно турне след успеха на проекта „Време за любов“, в който участва заедно с Дивна и други музиканти. „Един артист живее най-добре на сцената. Енергията, която си разменяме с публиката, е нещо съвсем различно“, казва той.

Попов разкри и за ново предизвикателство – писането на музика за театър. В момента работи по музиката за танцово-театрален спектакъл заедно с композитора Ани Пешева, чиято премиера се очаква в началото на лятото. Паралелно с това създава музика и за театралната постановка „Тестостерон“, което за него е „вълнуващо влизане в напълно различни стилове“.

Попов сподели и няколко характерни думи от местния диалектна Добрич, които предизвикват усмивки из цяла България.

