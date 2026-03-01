След повече от две десетилетия творческо отсъствие, певицата Елвира Георгиева се завръща към активната музикална кариера. В ефира на „Събуди се” по NOVA тя представи най-новия си проект – песента „Самотен блус”, и сподели емоциите около своето голямо завръщане.

Елвира Георгиева призна, че през годините, в които е била извън музикалната сфера, съзнателно е избягвала да слуша собствените си песни, за да не се разстройва. По думите ѝ завръщането ѝ в момента я кара да се чувства „в свои води”, сякаш времето не е минало.

Елвира Георгиева се завърна след 25 години с песен, която боли и лекува

„Интересното е, че всъщност гласът ми се е запазил толкова добре – учудващо за мен. Дори е станал по-дълбок, по-чувствен”, сподели изпълнителката. Тя допълни, че през годините е била изцяло отдадена на дома и семейството си, но в един момент е усетила, че натрупаната творческа енергия е започнала да ѝ липсва и е имала нужда да я насочи в нещо градивно.

► Новият проект „Самотен блус”

Песента „Самотен блус” е създадена от композитора Владимир Наумов, с когото певицата отново работи в тандем. Режисьор на видеоклипа е Николай Скерлев.

Георгиева обясни, че стилът на новата песен е ритъм енд блус (R&B) – жанр, в който досега не е работила активно. „Пяла съм много блусове, но нямах песен в стил ритъм енд блус. Дори не знаех дали ще ми прилегне, но се оказа, че ми отива на блендата”, разказа тя.

► Мисията на музиката

Според Елвира Георгиева в момента тя се стреми към пълна автентичност и дълбочина в творчеството си. „Искам чрез песните хората да усетят тази искреност, истинност в мен, топлината и любовта, която дарявам. Хората имат нужда от докосване с любов, а не от нещо фалшиво”, подчерта тя.

Певицата разкри, че вече работи по създаването на нов репертоар и обмисля в бъдеще да продължи да експериментира в същия музикален стил. Новата ѝ песен „Самотен блус” вече е достъпна в нейния YouTube канал.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка