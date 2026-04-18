Туристическият сезон по река Дунав вече е в разгара си, а Видин се подготвя да посрещне хиляди гости от цял свят. Очаква се до края на годината на пристанището да акостират над 400 круизни кораба – значително повече в сравнение с миналата година. Какво привлича туристите и отразяват ли се високите цени на горивата върху пътуванията?

Поредният круизен кораб акостира на видинското пристанище. На брега слизат десетки туристи, повечето от Германия, нетърпеливи да разгледат града.

Разходката им започва от Дунавския парк, минава през храмове и културни забележителности, а финалът е при емблемата на Видин – крепостта „Баба Вида“. Туристи споделят, че е много красиво и България им харесва.

Круизните маршрути по Дунав често започват от германския град Пасау и достигат до делтата на реката. Пътуването продължава около две седмици и за мнозина е дълго планирано преживяване. Туристите обаче се определят като късметлии, защото цената на билетите им за круиза не се е повлияла от високите цени на горивото. Някои обаче очакват, че вероятно ще има скок.

Като първо българско пристанище по Дунав, Видин ежегодно посреща хиляди туристи от различни държави. Цецка Цокова, експерт „Туризъм“в Община Видин, казва: „Най-много туристи пристигат от Съединените американски щати, на второ място това са тези, които идват от Германия. Има и от скандинавските страни".

Очаква се тази година на видинския бряг да слязат близо 50 000 туристи. Цокова допълва: „Много от тях искат да се докоснат и до нещо местно като регионално вино, българска бира. Разбира се, има някои, чиито престой е по-дълъг и това им дава възможност да видят природния феномен в Белоградчик заедно с крепостта там".

А всеки стъпил на българския бряг във Видин дава заявки, че отново ще се върне. Туристи споделят, че България има богата история, а това, което са успели да видят, много им харесва.

