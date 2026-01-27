От 21 януари тази година билетът за посещение на средновековната крепост "Баба Вида" във Видин поскъпна значително. Цената вече е 6,20 евро (около 12 лева), докато преди беше 7 лева. Решението за рязкото увеличение е гласувано от Общинския съвет в крайдунавския град, като предложението за промяната е внесено още миналата година.

Заместник-кметът на Видин Борислава Борисова уточни, че поскъпването няма нищо общо с въвеждането на еврото, а се отнася до дългогодишен застой в цените на билетите и беседите в музея. "Дълги години предишните ръководства не са променяли цените заедно с управлението на музея, както е по закон," коментира Борисова.

Уредникът на крепостта Калин Виденов добави, че въпреки увеличението, цените остават най-ниските в региона, ако се сравняват с Белоградчишките скали и пещера Магура. Той поясни, че предложението за повишение е било внесено преди една година, но общината се е забавила с неговото въвеждане.

