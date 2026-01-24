24 дни плащаме вече с евро. В първите седмици на Новата година различните институции се активизираха и започнаха проверки. Инспектира се основно променени ли са цените на различни стоки и услуги с настъпването на 2026 г. Ако цените са нагоре, дали търговците могат да докажат, че има икономически причини за това. Какво показват инспекциите, с какво се сблъскват зрителите ни и какви сигнали изпращат на майла ни? Това са въпросите, на които ще търсим отговор с Нели Тодорова в рубриката „Еврото - въпроси и отговори”.

И така по данни на НАП от октомври до сега са направени 2300 проверки. Наложените актове за нарушения са 177 като глобите по тези нарушения досега са за 125 500 евро. Трябва да се има предвид, че между засичането на нарушението и налагането на санкцията минава време, така че очакванията на данъчните са по тези 177 акта да се издадат наказателни постановления и наложените глоби да надхвърлят 300 хиляди евро. По тези почти 50 нарушения средно излиза, че глобата е около 2500 евро.

Зрителите ни изпратиха доста сигнали за нарушения. Някои от тях настояват да останат анонимни. NOVA ще предаде информацията, с която разполага, на КЗП и НАП, така че да ползват евентуално нас като сигналоподатели, за да проверят доколко има нарушение или пък не. Сигналите най-често са свързани с неправилно превалутиране на цените от лев във евро. Увеличение на цени без да е ясно защо, както и със закръгляния, които са необясними. Данните на НАП показват, че най-честите нарушения се засичат при хранителните продукти, а най-фрапиращото поскъпване е скок с почти 300% на цените на фризьорски салон в Бургас.

Ето и конкретни примери, които стигат до нас. Тези снимки ни изпратиха студенти от Пловдив – това са менютата с цените от стола от месец май миналата година и от януари сега. Става въпрос за едни и същи предложения, при които има доста сериозна разлика в цените. Айранът от 2.20 сега е 2.74 лв. Минералната вода също поскъпва значително – с 31 стотинки. Шопската салата струва с над 1.20 повече. Пилешката пържола от 4.19 вече е 6.30 лв.

Още един пример - франзела, която само за 3 дни поскъпва от 89 стотинки на 1.19 лв. От търговската верига съобщиха, че всъщност става въпрос за стока, която до края на миналата година е била на промоция, а с първите дни на 2026 тази промоция е отпаднала и това обяснява разликата в цените.

Цените на мекиците пред Рилския манастир. С Новата година мекицата струва 1 евро или 1.96 лв. Под новото етикетче от тази година обаче прозира старата цена която е била 1 лев. Тук говорим за 100% поскъпване.

Следващата снимка не ни е изпратена от зрител, а е от социалните мрежи. Тук става въпрос за цена на тоалетна – 5 евро, която поне е правилно превалутирана в левове. От това, което е написано, става ясно, че тази табела е в хотел в Боровец. Има ли хора, които са готови да платят 5 евро за тоалетна?

Още един пример при етикетите. Според наш зрителя от Асеновград, който изпраща сигнала, става въпрос за подвеждаща търговска практика. Тук курса лев-евро не е задължителния. Това са от онези етикети на магазини, които имат обекти в различни държави и на един и същи етикет са изписани цените за 7-8 държави. Тук обаче, ако платите в левове, ще е много по-изгодно.

А ето и как са се движили цените на стоките, които следим още от миналия май досега. Избираме едни и същи продукти и ги купуваме от един и същи магазин вече 9 месеца. Като цяло продуктите ни запазват цените от декември, но при яйцата има сериозно поевтиняване и така инфлацията на тази кошница с продукти през януари спрямо декември всъщност е с отрицателен знак. Поевтиняването е малко под 2%. Спрямо май, обаче, имаме поскъпване над 2%. И още нещо трябва да отбележим по отношение на януарското поевтиняване – тези 2% вероятно ще се "изядат" от 12-процентното поскъпване на цената на водата например.

И накрая нещо встрани от цените, но също доста важно. Собственик на обменно бюро от Петрич се свърза с NOVA, за да съобщи, че без никакви дискусии е променена наредбата, която определя как работи този сектор. Според Васил Околски с поправките публикувани в Държавен вестник на 13 януари им се забранява свободно да обменят левове дори докато левът все още е официална валута. Според него не е логично преди еврото да се е превърнало в единствено разплащателно средство у нас да се налагат подобни ограничения.

Свързахме се с Министерството на финансите и това, което е ясно към момента, след като промените в наредбата вече са обнародвани, е че от 13 януари с левове не може да се купува евро. До края на този месец, докато сме в периода на двойно обращение, в обменните бюра с левове може да се купуват всякакви валути - като турски лири, долари, или паундове, но не и евро. А от 1 февруари там вече няма да могат въобще да работят с българските левове.

Според финансовото ведомство Законът за въвеждане на еврото вменява задължения на БНБ, банките и на пощите да обменят левовете по фиксирания курс, без такси 6 месеца, но в него не е регламентирано и обменните бюра да правят това. Те ще могат да продължат да работят с валутите, които предлагат и еврото, но не и с левове, тъй като те вече няма да са разплащателно средство за България. За обменните бюра не важи и фиксирания курс на еврото към останалите валути, който се обявява от БНБ. Тарифите на чейндж бюрата могат да се отклоняват с 5 процента от официалните фиксинги.