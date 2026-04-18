Всички сме чували за „живата вода“, която спасява и е неизменна част от фолклора ни, неразделна част от вярванията на българите. И тук едва ли ще се изненадате, ако ви разкажем, че именно българка е един от водещите световни учени, които изследват водата.

Коя е българката, оборила над 100-годишна теория на Нобеловите награди

Нещо повече – създава нова наука, която изучава необикновените свойства на водата пo най-високите академични и професионални стандарти. Науката се нарича Аквафотомика – дисциплина за водата и светлината. А неин създател е професор Румяна Ценкова от университета в Кобе, Япония.

Заедно с екипа си тя продължава да търси отговори на въпроси като тези - има ли памет водата, как си взаимодействат светлината и водата и дали това оказва влияние върху здравето?

