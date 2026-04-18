Има данни за заплахи от собственици на магазини и кланници към служители от БАБХ, които правят проверки. Във Враца също беше отправена заплаха за саморазправа с наш колега. Това се случва ежедневно, налага се да прибегнем до полицейска помощ. Това каза изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски в ефира на „Събуди се”.

„Дори да е имало чадъри над някои търговци, те паднаха”, допълни Марвовски.

Имаме сигнали, че гръцки краставици се препакетират у нас и пристигат до потребителите като български, в момента текат проверки, заяви той.

В петък са направени седем проверки на обекти, които работят незаконно, в тях са се предлагали различни видове храни, риба, някои са дори складове, каза Мавровски. Той подчерта, че шест от обектите са затворени.

По отношение на затворената кланница в Пловдив той посочи, че в обекта е имало изключително занижена хигиена, а „колегите са потресени”.

Мавровски даде още един пример с кланница в Дебелец, където умиращи животни са били закарани там, за да бъдат заклани. „Вероятно е имало и умрели”, допълни експертът. Той даде още един такъв пример с кланница в Ловешко – с умрели крави, закарани в транжорни. Животните са били и без печати.

Мавровски беше категоричен, че той и колегите му няма да допуснат децата в детските градини да бъдат хранени с некачествена стока.

Мавровски каза още, че 800 заклани агнета буквално са изчезнали. Те са пристигнали от Румъния без маркировка, вероятно са щели да получат българки печат, допълни той. И подчерта, че въпросното месо няма сертификат и идентификация, че е минало ветеринарен контрол. Също така обясни, че е разкрито как това месо е стигнало от Румъния до България.

Мавровски каза, че в Равда и Слънчев бряг се засичат храни от Украйна, които не трябва да влизат у нас.

Изпълнителният директор на БАБХ коментира, че тонове храни са били засечени от властите, като „на места случаите са покъртителни”. Също така допълни, че в Хасково са направени „голяма част от разкритията”. Основните храни, при които има проблеми, са месото и млечните изделия, заяви Мавровски.

По отношение на корабите, пристигнали от Аржентина, Мавровски каза, че шест са пристигнали, а още два са на пристанищата и трябва да бъдат разтоварени. „Имаме уверението на производителя, че количеството, което ще бъде добито – слънчогледово олио и шрот, ще бъде изнесено”, подчерта експертът.

