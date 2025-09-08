-
Програмата е съвместна с НАТО
България е домакин на международното учение за управление при извънредни ситуации "BULGARIA 2025". То е съвместно с НАТО и участие в него ще вземат около 1200 представители от над 40 държави и организации.
Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за националната сигурност
Учението ще бъде насочено към реагиране при природни и промишлени бедствия, хибридни заплахи и сложни извънредни ситуации. Участниците ще тестват и процедури, свързани с логистична подкрепа при приемане на международна помощ. Целта му е служители от различни държави да тренират в условия, близки до реалните.Редактор: Дарина Методиева
