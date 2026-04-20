Иран е отхвърлил възможността за нов кръг мирни преговори със Съединените щати, съобщи държавната агенция IRNA, цитирана от Reuters. Това се случва само часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изпраща специални пратеници за разговори в Пакистан и предупреди за нови военни действия, ако Техеран не приеме американските условия.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочи, че американската делегация трябва да пристигне в Пакистан в рамките на ден, като това оставя ограничен времеви прозорец за постигане на напредък преди изтичането на обявеното двуседмично примирие. Той определи предложението на Вашингтон като „справедлива и разумна сделка“ и отправи остро предупреждение, че при отказ САЩ ще предприемат разрушителни удари срещу иранска инфраструктура.

Тръмп: Изпращаме делегация в Пакистан за преговори с Иран

Иранската агенция IRNA съобщава, че Техеран е отказал участие във втория кръг на разговорите, като мотивира решението си с прекомерни искания от американска страна, чести промени в позициите на Вашингтон и нарушаване на договореностите, включително чрез морска блокада, която според Иран представлява нарушение на примирието.

Все още няма официална реакция от Белия дом по повод отказа на Иран да участва в преговорите. По-рано от Белия дом беше съобщено, че американската делегация ще бъде водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, заедно със специалния пратеник Стив Уиткоф и съветника Джаред Къшнър. По-рано самият Тръмп беше заявил, че Ванс няма да участва в пътуването, което показва промяна в планирания състав на мисията.

Редактор: Цветина Петкова