Едина Жолчак е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е от Унгария и преподава езика на своята страна у нас. Омъжена е за българин. Миналата седмица тя е гласувала в Унгария, а днес нейният съпруг и деца гласуват в България.

„Мисля, че хората вече са много недоволни от корупцията и ориентацията на политиката към Русия. Хората не живеят вече толкова добре като преди няколко години”, каза тя за изборите в Унгария.

„Има страх и тревога, но има и нови надежди“: Българка с разказ за настроенията след изборите в Унгария

Павел Антонов е управляващ редактор на BlueLink. „През 2010 година Орбан се появи с изключително привлекателна политическа визия. Но през последните години не му се размина синдромът на преяждането с власт. Той промени Конституцията, подчини институциите, правосъдието, консолидира медиите под управлението на своето правителство. Но младите хора реагираха като общество на тази авторитарна заплаха. Сега да видим докъде ще стигнат промените”, казва той.

Жолчак има надежда, че ситуацията в Унгария ще се промени за добро. А също така се надява, че и в България ще се стигне до добър избор.

Антонов допълни от своя страна, че режимът в Унгария е бил сменен с огромна вълна на обществено недоволство.

