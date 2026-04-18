Снимка: БГНЕС
Събитието съвпадна и с провеждането на традиционната студентска олимпиада
Възпитаници от последните 20 випуска на Американския университет в България се събраха в Благоевград за традиционния Mega Festival – ежегодно събитие, което връща бившите студенти в кампуса. С музика, спортни състезания и много емоции участниците си припомниха студентските години и създадоха нови контакти между поколенията.
Събитието съвпадна и с провеждането на традиционната студентска олимпиада, която допълни празничната атмосфера с различни спортни надпревари. Кампусът се превърна в място за срещи между завършили преди години и настоящи студенти, които споделиха общи спомени и преживявания.
Фестивал по природни науки в Американския колеж в София
„Това е причината, поради която правим такива събития - да се виждаме с хора, с които сме учили, били сме съквартиранти, но не сме се чували от години. Срещите между различните поколения създават особена енергия и усещане за общност“, обясни председателят на Асоциацията на завършилите Валя Надова.
Надова подчерта, че връзката с университета остава жива дълго след дипломирането: „Аз съм завършила 2013 година и не спирам да се връщам всяка година по няколко пъти. Събитието е насочено както към по-опитните възпитаници, така и към новите студенти."
