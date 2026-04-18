В американския колеж в София започна фестивал, посветен на природните науки. Името му е Fission и е организиран изцяло от ученици на колежа. Първото издание е отпреди 11 години по инициатива на трима възпитаници на училището. Днес фестивалът събира участници от няколко държави, които представят свои проекти пред жури и публика. Тази година проектите са общо 100, а участниците – 250.

"Идеята възникна благодарение на участието ни в международен фестивал във Виена. Цвета Каменова, Ивана Андреева и Михаил Георгиев спечелиха златен медал и решиха да пресъздадат подобно събитие с тяхна организация за ученици от България и съседните държави”, разказа д-р Красимира Чакърова - преподавател по физика в колежа.

"В панаира могат да участват ученици от 5 до 12 клас, като не е задължително да са от Американския колеж. Имаме 6 категории – една за деца от 5-7 клас, която се казва Junior и останалите 5 са математика, физика, биология и химия, екология и компютърни науки”, каза организаторът Александър Арабаджиев.

"През годините фестивалът събира публика от различните държави. Тази година имаме пет – България, Унгария, Северна Македония, Румъния и Турция", каза другата организаторка - Яна Димитрова.

