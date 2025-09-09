Американският колеж в София (АКС), който тази година отбелязва своята 165-годишнина, приветства своите ученици при откриването на новата учебна година.

Завършилите колежа получават българска и американска диплома. Всички семейства на ученици, приети в Американския колеж в София след успешно положен приемен изпит, могат да кандидатстват ежегодно за намаляване на таксата за обучение на база финансова нужда. Семействата извън София могат да получат допълнително намаление заради разходите за настаняване, благодарение на щедри дарения от благодетелите на колежа. Тази година Американският колеж в София отпусна 2 547 073 лв (1 302 298 евро) като част от програмата за намаляване на учебната такса, както и 29 пълни стипендии.

Основан през 1860 г., Американският колеж в София е най-старото американско учебно заведение извън САЩ.

