-
-
-
-
-
-
Сред тях е Мария Сутич
Те изпълняват тайни мисии, повеждат въстания, спасяват десетки хора. Те са смели жени. В навечерието на 150-ата годишнина от Априлското въстание в „Темата на NOVA” Деница Суруджийска и операторите Росен Илиев и Бисер Милков тръгват по следите на непознатите героини от освободителните борби. Историите на някои от тях вече са обвити в легенди, но други се пазят – в документи, снимки, спомени.
Спомените за подвизите на Мария Сутич, водят към Пазарджик. В широкия център на града е поставен неин паметник. А в Регионалния музей се пазят нейна снимка и смъртният ѝ акт. Героичният й път обаче е добре познат – описва го самият Захарий Стоянов в „Записки по българските въстания”. Като младо момиче Мария напуска родния Пазарджкик и заминава за Белово, за да стане домашна помощница в дома на известните търговци и общественици братя Консулови. В Белово тя се запознава с бъдещия си съпруг – Иван Сутич, хърватин, който работи по строителството на Баронхиршовата железница. Точно по това време революционерът Георги Бенковски застава начело на новосформираната Хвърковата чета, която в своите обиколки стига и до Белово.
Гледайте „В сянката на свободата" в „Темата на NOVA" на 18 април, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.
Последвайте ни